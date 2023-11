Nabestaanden van de twee slachtoffers van de schietpartij in een McDonald’s in Zwolle in maart 2022 hebben de verdachte en anderen gevraagd te stoppen met leugens over de familie. Volgens verdachte Veysel Ü. werd hij door de twee slachtoffers bedreigd en afgeperst. „Stop met deze valse beschuldigingen”, zei de zoon van een van de slachtoffers dinsdag in de rechtbank.