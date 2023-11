„Word jij maar premier, Pieter”

Politiek redacteur Jakko Gunst noemt een zakenkabinet een gouden kans voor de PVV. „Een zakenkabinet sluit ik niet uit. Dat is een wens van Pieter Omtzigt, maar ook voor de PVV is het een aantrekkelijke optie. Dan hoeven bewindspersonen niet per se uit de eigen achterban van de PVV te komen. In een zakenkabinet hoeven de bewindspersonen ook geen lid te zijn van de partij waarvoor ze in het kabinet zitten. Daarbij kunnen ze ook voor de PVV deelnemen aan een kabinet zonder dat het schadelijk is voor hun eigen reputatie en carrière,” geeft Jakko aan.