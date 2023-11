Ordetroepen in Sierra Leone hebben de aanvallers die een wapendepot van het leger wilden plunderen verdreven naar de buitenwijken van de hoofdstad, meldt de minister van Informatie, Chernor Bah. Sinds die aanval van zondagochtend is het onrustig in de straten van Freetown en klinken er geweerschoten. Volgens Bah „heeft de regering de situatie wel onder controle”.