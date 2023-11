Hoe kerkenraad uit GG leert omgaan met microfoon onder de neus

„Hoe kun je Gods liefde rijmen met de hel?” vraagt trainer Kees de Groot aan een diaken tijdens een mediatraining voor gereformeerde gemeenten, eerder deze maand in Lisse. In zijn rol als journalist van een seculiere krant maakt De Groot het de diaken niet gemakkelijk.

De belangenbehartiger bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs trekt deze donderdag samen op met collega-trainer Steef de Bruijn, hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. Vandaag werken ze voor Erdee Media Training, een onderdeel van Erdee Media Groep uit Apeldoorn, en in opdracht van het deputaatschap kerk en overheid van de Gereformeerde Gemeenten.

De Groot en De Bruijn leggen de vijf deelnemers van deze editie het vuur aan de schenen. Het in scène gezette interview over de hel is dan ook niet makkelijk voor de diaken. Wordt er echt nog elke zondag over hel en verdoemenis gepreekt? Gaan daar veel mensen heen? Alleen maar mensen zoals Hitler? „Met schroom” –zo geeft hij bij voorbaat aan– maar ook beslist geeft de diaken antwoord op de vragen van de beide ‘journalisten’.

De Groot bevraagt de diaken op zijn „exclusieve” visie. „Als u in India was geboren, had u een even overtuigend verhaal gehouden over reïncarnatie. Hoezo is wat u vertelt meer waar?” „Gods Woord, de Bijbel, is uiteindelijk leidend”, antwoordt de kerkenraadswoordvoerder, die even eerder betoogde dat juist Jezus veel over de hel sprak. Dat laatste vindt De Bruijn sterk, blijkt in de evaluatie achteraf. „Laat bij het spreken over de hel je diepste gevoelens spreken”, aldus de trainer. „Zeg bijvoorbeeld dat je erover spreekt met knikkende knieën. En probeer steeds over zowel de hel als de hemel te spreken.”