De Tweede Kamerverkiezingen zorgen voor een aardverschuiving in de politiek. Met de grote winst van de PVV en het verlies van alle coalitiepartijen zien de komende jaren er na verwachting heel anders uit. In Sprekend RD zoomt politicoloog Samuel Vandeputte in op de christelijke partijen die zetels moesten inleveren: ChristenUnie en CDA.