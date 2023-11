De aandelenbeurzen in New York kwamen vrijdag amper in beweging aan het begin van de handelssessie. Amerikaanse beleggers waren donderdag vrij vanwege Thanksgiving en Wall Street is op Black Friday slechts een halve dag open. Op die dag doen veel Amerikanen inkopen voor de feestdagen en stunten de winkelbedrijven met hun prijzen om ze tot aankopen te verleiden.