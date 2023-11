Bijna twintig jaar na de scheuring in 2004 gaan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) met elkaar in gesprek. Een voorstel daartoe belandde op de synodetafels via ds. A.L. Molenaar (PKN) en ds. W.J. van den Brink (HHK). Wat bewoog hen?