De regionale commissie voor bezwaren en geschillen (RCBBG) van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) heeft uitgesproken dat kanselruil met een gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) „over de grens van de kerkorde gaat”. De kanselruil tussen de hersteld hervormde Victorkerk en de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Eben-Haëzerkerk in Apeldoorn is daarmee van de baan.