Een rechter in de Duitse deelstaat Beieren heeft geoordeeld dat de radicale klimaatactivisten van Letzte Generation (Laatste Generatie) zich „met hun al geruime tijd bestaande vereniging steeds ten doel stellen strafbare feiten te plegen en dat ook doen”. Daaronder zijn bijvoorbeeld onwettige blokkades van wegen of vliegvelden. De rechter stelt in zijn uitspraak dat Letzte Generation daarom een criminele organisatie is.