Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft in hoger beroep bepaald dat Japan schadevergoeding moet betalen aan zestien Koreaanse vrouwen die in de jaren van koloniale bezetting en de Tweede Wereldoorlog (1910-1945) als seksslavinnen werden misbruikt. Het hof verwierp daarmee de uitspraak van een lagere rechter die de zaak in 2021 als niet ontvankelijk had bestempeld.