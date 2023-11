In Breda blijft de VVD de grootste partij, blijkt uit de eerste telling die de gemeente heeft doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. De liberalen hebben 20,8 procent van de stemmen gekregen in de Brabantse stad. In 2021 werden ze met 26,5 procent de grootste. De PVV verdubbelt ruim en komt volgens de telling op 20,1 procent van de stemmen in Breda.