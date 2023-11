Mona Keijzer was ook als BBB-kandidaat geen bedreiging voor de PVV in haar geboortedorp Volendam. De partij van Geert Wilders was in 2021 al de grootste partij in de gemeente Edam-Volendam met 24,3 procent van de stemmen, en stijgt nu door naar 42,9 procent. BBB doet het met 8,3 procent wel wat beter dan gemiddeld in Nederland, blijkt uit een eerste telling waarvan de uitslag is doorgegeven aan de ANP Verkiezingsdienst.