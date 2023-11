Op de uitslagenavond van de SP op het partijbureau De Moed in Amersfoort is de sfeer in de zaal gelaten, nadat kort na 21.00 uur uit de exitpoll duidelijk was geworden dat de partij een fors zetelverlies moet incasseren. In de poll van Ipsos, in opdracht van NOS en RTL, komt de partij van Lilian Marijnissen uit op 5 zetels, tegen 9 zetels nu.