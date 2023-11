Terwijl Nederlandse kiezers naar de stembus gaan, doen internationale media hun best om de ingewikkelde verkiezingen uit te leggen. Er is een nieuwe generatie politici opgestaan, schrijven de persbureaus, kranten en nieuwswebsites. Ze doen hun best om uit te leggen welke gevolgen dat heeft voor het versnipperde en op momenten verhitte politieke landschap in Nederland.