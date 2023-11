Zwitserse regering akkoord met verkoop 25 Leopards aan Duitsland

De Zwitserse regering is er uiteindelijk mee akkoord gegaan dat 25 Zwitserse tanks van het type Leopard 2 A4 naar Duitsland worden geëxporteerd. Zwitserland voert geen wapens uit naar oorlogvoerende landen en Berlijn heeft beloofd dat de tanks niet in Oekraïne terechtkomen. Ze gaan naar de wapenfabriek Rheinmetall Landsysteme waar dit type tank vandaan komt. Daarna wordt bekeken wat er binnen de NAVO of bij Europese partners van Duitsland mee gedaan wordt.