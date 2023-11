Yeşilgöz bijt Timmermans toe: u zat maar ’ja’ te knikken in kabinet

VVD-leider Dilan Yeşilgöz vindt dat ook GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans verantwoording moet afleggen voor zijn eigen rol in de politiek de afgelopen jaren. De liberale voorvrouw moet de gevolgen van het VVD-beleid van de afgelopen jaren vaak verdedigen, maar Timmermans zat van 2012 tot 2014 ook in het kabinet-Rutte II waar een deel van het beleid tot stand is gekomen, benadrukt de liberale politica. „Ik was niet eens in Den Haag. U zat maar ’ja’ te knikken.”