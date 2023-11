FVD-leider Thierry Baudet en de nieuwe lijsttrekker van BIJ1, Edson Olf, botsten dinsdagavond in een tv-debat over een tweet van een actief BIJ1-lid over de aanval op Baudet. Het lid zou goedkeurend hebben gereageerd op het incident, waarbij de FVD-voorman op het hoofd werd geslagen met een bierflesje.