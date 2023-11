Toch kwijtschelding lokale lasten Wajongers met te hoog inkomen

Een aantal Wajongers, mensen die voor hun achttiende verjaardag ziek of gehandicapt zijn geworden en daardoor nooit (volledig) zullen kunnen werken, komen sinds dit jaar onbedoeld niet meer in aanmerking voor kwijtschelding van bepaalde belastingen. Demissionair minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) schiet ze te hulp, zo blijkt uit een brief die ze dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.