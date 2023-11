Oekraïne en Rusland hebben dinsdag teruggeblikt op de prodemocratische betogingen die precies tien jaar geleden in Oekraïne begonnen. De zogeheten Maidanrevolutie was volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky „de eerste overwinning” in de oorlog met Rusland, het Kremlin zegt dat er een „coup” plaatsvond met buitenlandse hulp.