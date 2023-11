Een minderjarige jongen uit de gemeente Groningen zit vast voor mishandeling van FVD-lijsttrekker Thierry Baudet. Volgens de politie is er aangifte gedaan. Baudet werd maandag rond 18.00 uur met een voorwerp op het hoofd geslagen tijdens een verkiezingsevenement in café The Cabin aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen.