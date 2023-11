Leiders van politieke partijen veroordelen de aanval op FvD-voorman Thierry Baudet, met naar verluidt een fles, scherp. Het is de tweede keer dat Baudet is aangevallen. Het gebeurde eind vorige maand ook al in het Belgische Gent. „Geweld is onacceptabel”, meldt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren.