Ongeveer 150 kerken in Nederland staan woensdagavond in het rode licht. Het is woensdag Red Wednesday, een internationale actie tegen de vervolging van christenen. Over de hele wereld worden bekende kathedralen, monumenten en openbare gebouwen om die reden rood aangelicht, aldus hulporganisatie Kerk in Nood, die de actie in Nederland organiseert. In veel kerken zijn woensdagavond ook vieringen.