Raad van State: onduidelijk of middenhuurwet woningzoekende helpt

Het is onduidelijk of de nieuwe middenhuurwet de woningzoekende daadwerkelijk helpt. De belangrijke kabinetsadviseur Raad van State plaatst vraagtekens bij het plan van demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). De bewindsman wil met een puntenstelsel paal en perk stellen aan de prijzen van woningen van maximaal 1123 euro per maand. De raad vreest dat dit plan verhuurders zal afschrikken, zij hun woningen daarom in de verkoop zullen doen en minder nieuwbouwhuizen gaan verhuren.