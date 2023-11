Rusland heeft voor de tweede nacht op rij droneaanvallen uitgevoerd op Kyiv. Dat meldt het hoofd van het militaire bestuur in de Oekraïense hoofdstad Serhi Popko op Telegram. Volgens hem vielen „clusters drones” de stad in golven en uit verschillende richtingen aan. Popko meldt dat er geen berichten zijn van gewonden of zware schade.