Een bijna honderd jaar oude Schotse whisky heeft een wereldrecordprijs behaald op een veiling in Londen. De fles The Macallan 1926 Adami bracht meer dan 2,1 miljoen pond op (2,5 miljoen euro), volgens het veilinghuis Sotheby’s dat spreekt over de hoogste prijs ooit voor een fles sterke drank of wijn op een veiling.