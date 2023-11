Het dodental door een verwoestende brand in het noorden van China is verder opgelopen. Staatsmedia berichten dat zeker 26 doden zijn gevallen. Ook raakten 38 personen gewond. Het vuur woedde in een gebouw van een kolenbedrijf in de stad Lüliang. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Te zien is dat vlammen uit het gebouw slaan, terwijl tientallen mensen toekijken op een parkeerplaats.