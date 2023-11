Panda-diplomatie lijkt terug na ontmoeting Xi en Biden

De Chinese president Xi Jinping heeft op bezoek in San Francisco aangegeven dat hij bereid is de „panda-diplomatie” met de VS te hervatten. China zou die beren dan weer naar Amerikaanse dierentuinen uitlenen. Hij zei dit op een bijeenkomst in de marge van de economische top van landen aan de Stille Oceaan, de APEC, in San Francisco. Het zou een teken zijn dat Xi serieus werk maakt van de stabilisering van de relaties tussen de twee grootste economieën van de wereld.