Partijen willen einde dakloosheid, vraag is of dat op tijd lukt

Hoewel alle partijen een einde willen aan dakloosheid, is het de vraag of het wel lukt om dit voor 2030 gedaan te krijgen, zoals in een recente EU-verklaring is afgesproken. In hun verkiezingsprogramma’s worden veel partijen nog weinig concreet over hun plannen om alle dak- en thuislozen onderdak te geven. Het is volgens Judith Fischer van SamenThuis2030 wel al hoopvol dat partijen het „laaghangend fruit” plukken, maar „de hoe-vraag is niet heel eenduidig beantwoord”, vindt zij.