De helft van de Nederlanders stelt aankopen uit tot het koopjesfestijn Black Friday. De verschillen per leeftijdscategorie zijn volgens onderzoek van prijsvergelijker Pricewise wel groot. In de leeftijdscategorie van 16 tot en met 29 jaar stelt 60 procent zijn aankopen uit. Van de Nederlanders tussen 40 en 49 jaar is dat 43 procent.