In Amstelveen zijn woensdag vijf woningen ontruimd na de vondst van explosieven in een appartement. De politie deed rond 07.30 uur een inval in de woning aan de Fideliolaan vanwege een lopend onderzoek naar plofkraken. Daar werd een verdachte aangehouden en werden de explosieven gevonden, bevestigt een politiewoordvoerder een bericht van AT5.