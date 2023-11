Het Britse Hooggerechtshof besluit of het Verenigd Koninkrijk illegale migranten mag deporteren naar Rwanda. In juni oordeelde een rechter al dat het omstreden plan onwettig was, maar de regering ging in beroep bij het hoogste hof. Mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties uitten stevige kritiek op de Rwandadeal, die tegen internationale verdragen in zou gaan.