Burgemeester Jack Mikkers (VVD) van Den Bosch heeft dinsdagmiddag tijdens een debat in de gemeenteraad opnieuw zijn excuses aangeboden voor zijn „Marokkanen-uitspraak”. Die deed hij tijdens een bewonersbijeenkomst over twee nieuwe azc’s, eind oktober. Iemand zei daar niks te zien in opvang van Syriërs, „want die staan bovenaan op allerlei slechte lijstjes”. Toen reageerde Mikkers dat Marokko bovenaan staat.