De Stichting Sovjet Ereveld in Leusden krijgt een eigen museum. Maandag gaan bouwvakkers aan de slag met de renovatie en verbouwing van een pand aan de Vlooswijkseweg in Leusden, dat eind 2024 een museum annex bezoekerscentrum moet zijn. Het wordt het enige museum in Nederland dat aandacht besteedt aan gevallen Sovjetsoldaten en -krijgsgevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog, zegt Remco Reiding, directeur van de stichting.