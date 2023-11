De gebeurtenissen van dinsdag bij een basisschool in Oisterwijk hebben veel impact op de leerlingen en ouders van de kinderen. Dat zegt burgemeester Hans Janssen van de Brabantse gemeente in een reactie op het incident in de school, waar een verwarde man binnendrong die zich agressief gedroeg. „Ook omwonenden zijn bang en boos, net als onze inwoners. Begrijpelijk en terecht”, aldus Janssen in een schriftelijke verklaring.