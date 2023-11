De Vlaamse regering is het in de nacht van maandag op dinsdag eens geworden over de stikstofaanpak. De Vlaams minister-president Jan Jambon liet even voor 02.00 uur op X weten dat hij er dinsdagochtend om 10.00 uur in een persconferentie meer bekend over maakt. België kampt net als Nederland met een stikstofprobleem en moet de stikstofschade aan natuurgebieden beperken.