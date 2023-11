De Poolse nationalistische conservatieve regering van de Partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS) van premier Mateusz Morawiecki is afgetreden na de verkiezingen in oktober. Ze deed dat tijdens de eerste zitting van het Poolse parlement na de stembusgang. De 460 nieuwe kamerleden zijn beëdigd. De PiS heeft nu samen met bondgenoten 194 zetels en dat is een stuk minder dan in de vorige volksvertegenwoordiging.