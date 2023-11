In Oekraïne staan 4,9 miljoen mensen als ontheemd geregistreerd. Sinds de Russische inval vorig jaar begon, zijn zo’n 3,6 miljoen Oekraïners in hun land op de vlucht geslagen. Meer dan 1 miljoen Oekraïners waren al sinds 2014 ontheemd door het conflict met pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne.