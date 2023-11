Vandaag is het 11 november. Volgens een oude traditie de dag van de heilige Martinus. De reformator Maarten Luther heeft er zijn doopnaam aan te danken. Op die elfde van de elfde in 1483 ontvangt hij, één dag oud, in de St. Petrikirche te Eisleben het teken van de doop. Vandaag 540 jaar geleden.