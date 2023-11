De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is gestopt met haar hongerstaking in de gevangenis in Iran. In een verklaring die haar familie heeft gedeeld, laat de voorvechter voor vrouwen- en mensenrechten weten dat aan haar eis is voldaan. Ze hoefde naar eigen zeggen geen hoofddoek op voor een ziekenhuisbezoek.