Europees Parlement wil omzeilen sancties tegen Rusland tegengaan

Het Europees Parlement heeft donderdag in Brussel een resolutie aangenomen waarin de EU-landen worden opgeroepen om strenger toe te zien op het EU-sanctiepakket tegen Rusland. Naar de smaak van het EU-parlement maken de EU-landen het Rusland te gemakkelijk om de sancties te omzeilen. Russische olieproducten vinden via de omweg van een niet-EU-land hun weg naar de EU. Andersom gaan via die omweg ook EU-producten alsnog naar Rusland.