Partij Spaanse premier bereikt akkoord met separatisten Catalonië

De socialistische regeringspartij PSOE van de Spaanse premier Pedro Sánchez heeft volgens Spaanse media een principeakkoord gesloten met de Catalaanse separatisten van de partij Junts per Catalunya. De partij wordt geleid door de in ballingschap bij Brussel levende ex-premier van Catalonië, Carles Puigdemont. Die heeft onder meer amnestie geëist voor veroordeelde separatisten, met name die betrokken waren bij een poging in 2017 Catalonië eenzijdig van Spanje af te scheiden.