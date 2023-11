Een 53-jarige motorrijder is woensdagavond om het leven gekomen door een aanrijding met een auto in zijn woonplaats Waalre, vlak bij Eindhoven. Het ongeval gebeurde volgens de politie rond 18.15 uur op de Onze Lieve Vrouwedijk. De inzet van een traumahelikopter bleek vergeefs. De politie zoekt uit wat er precies gebeurd is.