Betaalbedrijf Adyen blijft optimistisch over de toekomst, ondanks een forse koersdaling eerder dit jaar. Dat meldt het bedrijf in een tussentijdse kwartaalupdate. In de maanden juli tot en met september steeg de omzet met ruim een vijfde. Die inkomstengroei voorziet Adyen ook jaarlijks, tot en met 2026.