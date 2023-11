MediaMarkt wil zoveel mogelijk personeel van BCC-winkels houden

De MediaMarkt wil zoveel mogelijk werknemers meenemen van de in ieder geval zeven BCC-winkels die de elektronicaketen overneemt, zegt financieel directeur Sebastiaan Stipdonk in gesprek met het ANP. Maandag gaf toezichthouder ACM toestemming voor de overname van acht van de bijna zestig locaties van het failliete BCC. Het was toen nog niet bekend wat er met de ruim honderd personeelsleden van de overgenomen winkels zou gebeuren.