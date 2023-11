Vreemdgaan is een aaneenschakeling van kleine keuzemomenten

Het zou goed kunnen dat je er in je omgeving of zelfs in de eigen relatie mee te maken hebt. Een van de echtgenoten begaat een misstap op seksueel gebied. De cijfers liegen er niet om. Een op de vier Nederlanders tussen de 20 en 45 jaar gaat vreemd. En de kans dat je tijdens een vaste relatie te maken krijgt met overspel is ergens tussen de 40 en 76 procent. Een onzeker getal, omdat mannen hier vaker over opscheppen en omdat vrouwen het liever verzwijgen. Feit is dat er wekelijks aanmeldingen met deze problematiek bij De Vluchtheuvel binnenkomen. De grote verleiding op seksueel gebied is steeds meer zichtbaar in onze kerken.