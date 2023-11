Partijleider Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) wil niet koste wat kost vasthouden aan 2030 als deadline in de stikstofcrisis, zegt hij tijdens het RTL-verkiezingsdebat. Hij wil zich vooral richten op natuurherstel en wil daarin jonge, duurzame boeren tegemoet komen. „Dat vind ik belangrijker dan wat we precies in ons verkiezingsprogramma hebben afgesproken.”