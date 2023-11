In Nepal zijn zeker 128 mensen om het leven gekomen door een zware aardbeving vrijdagavond laat (lokale tijd). De autoriteiten vrezen dat het dodental nog verder op kan lopen, ook omdat het nog niet is gelukt om contact te leggen met delen van Jajarkot, de regio waar het epicentrum van de beving was. Het is nu al de dodelijkste beving sinds 2015.