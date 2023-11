Arnhem probeert van stemmen een feestje te maken

Arnhem probeert de kiezers voor de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat stemmen „een feestje” is. Om die reden opent burgemeester Ahmed Marcouch vrijdagmiddag in de wijk Presikhaaf het eerste proefstemlokaal, waar stemgerechtigden kunnen leren hoe ze hun stem moeten uitbrengen. Volgende week zaterdag daalt Marcouch af aan de buitengevel van de Eusebiuskerk in zijn stad om daar een torenhoog stembiljet in te kleuren, aldus de gemeente.