Prosus was vrijdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien na de sterke opmars een dag eerder. De techinvesteerder profiteerde van een stevige koerswinst van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is. Tencent won in Hongkong ruim 5 procent en Prosus kreeg er dik 3 procent bij.