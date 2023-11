De zware windstoten die storm Ciarán veroorzaakte, zijn vrijdagochtend voorbij, maar van rustig herfstsfeer is komend weekend nog geen sprake. Volgens Weeronline is het zaterdag eerst droog met in het noorden wat zon. Vrij snel raakt het bewolkt en gaat het regenen. Zondag zijn er buien en enkele droge momenten. Het wordt maximaal tussen de 10 en 12 graden.